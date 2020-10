Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli?: "No a serate sul divano mangiando la pizza nel cartone" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il duro attacco dell'ex manager della showgirl: "La parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale" Leggi su comingsoon (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il duro attacco dell'ex manager della showgirl: "La parola riconoscenza per lanon esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale"

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - iambadatpoems : RT @edopastwitta: enock... ma vaffanculo! sempre a dormi stai, e svegliati, stai al grande fratello mica in un ospizio #gfvip - edopastwitta : enock... ma vaffanculo! sempre a dormi stai, e svegliati, stai al grande fratello mica in un ospizio #gfvip -