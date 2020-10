Gli tolgono il rene sano al posto di quello malato: “La mia vita non è più la stessa, il medico scoppiò a piangere per quanto accaduto” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel dicembre 2017, un grave errore medico ha cambiato per sempre la vita di Giuseppe Calabro’, 87enne ex insegnante: al Fatebenefratelli di Milano, gli hanno asportato il rene sinistro sano al posto di quello destro malato. “La mia vita non e’ piu’ la stessa, ho gia’ dovuto subire quattro interventi chirurgici dopo quel terribile giorno”, si è sfogato oggi in aula a Milano. Il processo a carico di due medici e’ iniziato circa un anno fa ma e’ stato rinviato per diversi mesi fino a oggi a causa dell’emergenza sanitaria. L’anziano, che si trova in precarie condizioni di salute, si è recato appositamente a Milano da Reggio Calabria per testimoniare da parte ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel dicembre 2017, un grave erroreha cambiato per sempre ladi Giuseppe Calabro’, 87enne ex insegnante: al Fatebenefratelli di Milano, gli hanno asportato ilsinistroaldidestro. “La mianon e’ piu’ la, ho gia’ dovuto subire quattro interventi chirurgici dopo quel terribile giorno”, si è sfogato oggi in aula a Milano. Il processo a carico di due medici e’ iniziato circa un anno fa ma e’ stato rinviato per diversi mesi fino a oggi a causa dell’emergenza sanitaria. L’anziano, che si trova in precarie condizioni di salute, si è recato appositamente a Milano da Reggio Calabria per testimoniare da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli tolgono Da Reggio Calabria a Milano per essere operato ma gli tolgono rene sano, ascoltato anziano Il Lametino Da Reggio Calabria a Milano per essere operato ma gli tolgono rene sano, ascoltato anziano

Milano - "La mia vita non è più la stessa, ho già dovuto subire quattro interventi chirurgici dopo quel terribile giorno". E' lo sfogo, oggi in aula a Milano, di Giuseppe Calabrò, 87enne ex insegnante ...

