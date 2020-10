Giro d’Italia 2020, Ganna: “Maglia azzurra fino a Milano? Non credo, ma ora me la godo” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Io leader nella classifica degli scalatori? Temo che non riuscirò a portare la maglia azzurra a Milano: ci sono diverse Alpi di mezzo e penso che la perdero’ presto, ma finché c’e’ me la godo”. Lo ha dichiarato Filippo Ganna ai microfoni di Rai 2 al termine della sesta tappa del Giro d’Italia. “Sto facendo il mio lavoro e sono felice”, ha aggiunto il ciclista azzurro, vincitore della prima e della quinta tappa del Giro2020. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Io leader nella classifica degli scalatori? Temo che non riuscirò a portare la maglia: ci sono diverse Alpi di mezzo e penso che la perdero’ presto, ma finché c’e’ me la godo”. Lo ha dichiarato Filippoai microfoni di Rai 2 al termine della sesta tappa deld’Italia. “Sto facendo il mio lavoro e sono felice”, ha aggiunto il ciclista azzurro, vincitore della prima e della quinta tappa del

