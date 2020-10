GF Vip 5, la contessa De Blanck contro Stefania Orlando: tutto per una patatina! (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuova discussione nella casa del Grande Fratello Vip 5! Questa volta le protagoniste sono state la contessa Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. La conduttrice e Matilde Brandi, su richiesta del GF, hanno preparato un aperitivo per i concorrenti. A nessun altro era permesso toccare qualcosa fino alla fine della preparazione. Patrizia però non è riuscita a resistere e ha preso una patatina dal tavolo sotto gli occhi attenti della Orlando. Stefania non è stata certo zitta, anzi. “contessa, l’ho vista che si sta già mangiando le cose, non si può fare!” l’ha infatti ripresa immediatamente. Da qui lo scontro tra le due concorrenti del GF Vip 5. Al GF Vip 5 è scontro per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nuova discussione nella casa del Grande Fratello Vip 5! Questa volta le protagoniste sono state laPatrizia De. La conduttrice e Matilde Brandi, su richiesta del GF, hanno preparato un aperitivo per i concorrenti. A nessun altro era permesso toccare qualcosa fino alla fine della preparazione. Patrizia però non è riuscita a resistere e ha preso una patatina dal tavolo sotto gli occhi attenti dellanon è stata certo zitta, anzi. “, l’ho vista che si sta già mangiando le cose, non si può fare!” l’ha infatti ripresa immediatamente. Da qui lo stra le due concorrenti del GF Vip 5. Al GF Vip 5 è sper ...

zazoomblog : Non prendo ordini non sono abituata. Contessa De Blanck fuori controllo rissa al GF Vip - #prendo #ordini… - infoitcultura : GF Vip, perché la contessa De Blanck non è stata squalificata? - infoitcultura : Gf Vip, rovinosa caduta per la Contessa De Blanck, la 79enne: “Non riesco ad alzarmi” - Notiziedi_it : Stefania Orlando vs la Contessa De Blanck: “Mi stai alle calcagna” al Grande Fratello Vip | Video Mediaset - MadamaButterfl8 : RT @Simo_Val: Si vede che al #GFVIP ci sono i vip a cui concedono tutto una è sicuramente la Gregoraci e l'altra la contessa su sua stessa… -