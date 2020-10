Francesco Vaia: "I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone" (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Il tampone non è la terra promessa”, ripete Francesco Vaia. Le code ai drive-in, l’attesa di ore sono “una situazione inaccettabile” per il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, che spiega come si può far ripartire il sistema ingolfato e provare a restituire tranquillità al Paese oggi “una piazza bloccata ingiustificatamente e inutilmente”.Professore, ha visto le immagini dei drive-in affollati, le auto in coda, centinaia di persone in attesa per ore per fare il tampone?Le ho viste, è una situazione inaccettabile. Comprendo l’agitazione e la preoccupazione degli italiani, ma il tampone non è la terra promessa.Che significa?Vedo tanta gente accalcata come se volesse ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Ilnon è la terra promessa”, ripete. Leai drive-in, l’attesa di ore sono “una situazione inaccettabile” per il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, che spiega come si può far ripartire il sistema ingolfato e provare a restituire tranquillità al Paese oggi “una piazza bloccata ingiustificatamente e inutilmente”.Professore, ha visto le immagini dei drive-in affollati, le auto in coda, centinaia di persone in attesa per ore peril?Le ho viste, è una situazione inaccettabile. Comprendo l’agitazione e la preoccupazione degli italiani, ma ilnon è la terra promessa.Che significa?Vedo tanta gente accalcata come se volesse ...

HuffPostItalia : Francesco Vaia: 'I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone'' - SkyTG24 : Preoccupano i #trasporti metropolitani per le occasioni di contagio, al punto che dovrebbero essere raddoppiati a… - doomboy : RT @HuffPostItalia: Francesco Vaia: 'I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone'' - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Francesco Vaia: 'I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone'' - Affaritaliani : #COVID19 , @francesco_vaia : a #Roma nuovo progetto per assistenza domiciliare / GUARDA IL VIDEO: -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Vaia Francesco Vaia: "I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone" L'HuffPost Francesco Vaia: "I medici di base visitino i pazienti, non li spediscano a fare le code per il tampone""

Per il direttore sanitario dello Spallanzani "il tampone non è la terra promessa". Serve un filtro preventivo. "E sono utili anche i test rapidi e quelli salivari" ...

Covid, Vaia: a Roma nuovo progetto per assistenza domiciliare

Nei prossimi giorni partirà a Roma un nuovo progetto per assistere a casa i malati di Covid-19: un’assistenza completa, con l’utilizzo anche di farmaci sperimentali. Lo ha annunciato in anteprima ad a ...

Per il direttore sanitario dello Spallanzani "il tampone non è la terra promessa". Serve un filtro preventivo. "E sono utili anche i test rapidi e quelli salivari" ...Nei prossimi giorni partirà a Roma un nuovo progetto per assistere a casa i malati di Covid-19: un’assistenza completa, con l’utilizzo anche di farmaci sperimentali. Lo ha annunciato in anteprima ad a ...