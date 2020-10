Fa domanda asilo, arrestato per violenza sessuale su minore (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un cittadino pachistano, di 30 anni, presentatosi spontaneamente all’Ufficio Immigrazione di Pordenone, per avviare le procedure per richiedenti asilo, è stato arrestato perché è risultato che deve scontare una pena a un anno e 9 mesi per una sentenza per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 14 anni divenuta definitiva nel 2015 e la relativa ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Ancona nel 2019. L’uomo è stato chiuso nella Casa Circondariale di Treviso dove sconterà la condanna. Il risale al 14 aprile 2014 in provincia di Ancona quando il giovane, a bordo di un autobus di linea, in stato di alterazione, aveva importunato a più riprese l’autista del mezzo pubblico, per poi palpeggiare nelle parti ... Leggi su udine20 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un cittadino pachistano, di 30 anni, presentatosi spontaneamente all’Ufficio Immigrazione di Pordenone, per avviare le procedure per richiedenti, è statoperché è risultato che deve scontare una pena a un anno e 9 mesi per una sentenza pernei confronti di una ragazza di 14 anni divenuta definitiva nel 2015 e la relativa ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Ancona nel 2019. L’uomo è stato chiuso nella Casa Circondariale di Treviso dove sconterà la condanna. Il risale al 14 aprile 2014 in provincia di Ancona quando il giovane, a bordo di un autobus di linea, in stato di alterazione, aveva importunato a più riprese l’autista del mezzo pubblico, per poi palpeggiare nelle parti ...

