Da Zucchero a Nannini | Emma e Capossela L' omaggio del pop a Francesco Guccini

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Paolo Giordano Il cantautore: "Starò invecchiando, ma mi commuovo ascoltando i miei brani" Lui, sempre più tenero, dice «non canto più le mie canzoni ma mi emozionano ancora». Lo fa presentando via Zoom (bisognerà abituarsi a queste conferenza stampa online) il disco Note di viaggio Capitolo 2 - Non vi succederà niente, che è una raccolta di suoi brani cantati da altri artisti. Si riconoscono sulla copertina, che è una rivisitazione del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. In primo piano c'è lui, di fianco il produttore Mauro Pagani, dietro Fiorella Mannoia, Gianna(molto bella la sua versione di Dio è morto), Vinicio, Levante,e Vecchioni (coppia imprevedibile e riuscita in Autunno) e tutti gli altri ...