Crisanti inascoltato sui tamponi: «Quelli di questi giorni sono pezza calda» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Molta enfasi, in questi giorni, è stata messa sul numero maggiore di tamponi. Ieri, ad esempio, si è arrivati a quota 125mila facendo segnare il numero più alto dall’inizio della pandemia in Italia. Tuttavia, occorre sempre distinguere tra i tamponi che effettivamente vanno a testare persone che non si sono mai sottoposte all’esame e tamponi di controllo. E, inoltre, un numero del genere non basta ad avere un’idea corretta della diffusione del contagio. Lo sa bene Andrea Crisanti inascoltato sul suo piano tamponi: lui, l’autore del modello Vo’ Euganeo che ha permesso di stroncare sul nascere uno dei primi focolai di coronavirus in Italia, aveva presentato al viceministro Pierpaolo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Molta enfasi, in, è stata messa sul numero maggiore di. Ieri, ad esempio, si è arrivati a quota 125mila facendo segnare il numero più alto dall’inizio della pandemia in Italia. Tuttavia, occorre sempre distinguere tra iche effettivamente vanno a testare persone che non simai sottoposte all’esame edi controllo. E, inoltre, un numero del genere non basta ad avere un’idea corretta della diffusione del contagio. Lo sa bene Andreasul suo piano: lui, l’autore del modello Vo’ Euganeo che ha permesso di stroncare sul nascere uno dei primi focolai di coronavirus in Italia, aveva presentato al viceministro Pierpaolo ...

