Covid, in Gran Bretagna ha ucciso 3 volte più di influenza e polmonite (Di giovedì 8 ottobre 2020) In Gran Bretagna il coronavirus ha provocato un numero di vittime superiore di tre volte rispetto a quelle per polmonite e influenza messe insieme, nei primi otto mesi di quest'anno Lo certifica l'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) – riporta SkyNews – mostrando che ci sono stati 48.168 decessi dovuti al Covid, 13.619 a causa … L'articolo Covid, in Gran Bretagna ha ucciso 3 volte più di influenza e polmonite proviene da www.meteoweek.com.

