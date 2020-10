“Capisco la paura dei genitori | ma la scuola va fatta in presenza”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 8 ottobre 2020) di Monica De Santis Altri due giorni di didatti a distanza al Liceo Torquato Tasso, ma non per gli alunni delle prime che invece dovranno fare lezione in presenza. Così ha stabilito ieri pomeriggio il consiglio d’Istituto del liceo salernitano. Così riferisce la dirigente scolastica Carmela Santarcagelo… “Una decisione che il consiglio ha preso in virtù delle richieste di tantiche hannoe sono preoccupati, e che francamente non mi trova d’accordo. Aad oggi non c’è nessun contagio, quindi, ad oggi, non c’è la necessità di applicare la Dad. Capisco le loro preoccupazioni, sono legittime, ma quello che vorrei far capire a tutti, è che ci sono dei protocolli da rispettare. Non dobbiamo farci prendere dall’isteria generale, ...