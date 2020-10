Bimbo di due anni non trattiene la pipì e bagna il pigiama, il padre lo picchia fino ad ucciderlo. La madre: “Avevo troppa paura per fermarlo” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Bimbo non riesce ad usare il vasino e il padre lo picchia fino ad ucciderlo. John Powers, un 47enne di Princeton, West Virginia, è stato condannato per l’omicidio del piccolo “JoJo” Gaborsky III che aveva solo due anni. L’uomo sarebbe andato su tutte le furie quando il piccolo non era riuscito ad urinare in tempo nel vasino, bagnandosi il pigiama. Secondo la ricostruzione della polizia, Powers è andato in un lampo su tutte le furie cominciando a frustare il Bimbo con la propria cintura. Una tale raffica di botte che il Bimbo ha perso i sensi ed è apparso subito in condizioni gravissime. Inutile quindi la corsa in ospedale dell’uomo. Powers, oltretutto, aveva accanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilnon riesce ad usare il vasino e ilload. John Powers, un 47enne di Princeton, West Virginia, è stato condannato per l’omicidio del piccolo “JoJo” Gaborsky III che aveva solo due. L’uomo sarebbe andato su tutte le furie quando il piccolo non era riuscito ad urinare in tempo nel vasino,ndosi il. Secondo la ricostruzione della polizia, Powers è andato in un lampo su tutte le furie cominciando a frustare ilcon la propria cintura. Una tale raffica di botte che ilha perso i sensi ed è apparso subito in condizioni gravissime. Inutile quindi la corsa in ospedale dell’uomo. Powers, oltretutto, aveva accanto ...

