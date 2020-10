Autostrade, De Micheli: “Stallo della trattativa prosegue, non accetta passaggio a Cdp. Chiediamo che accordi vengano rispettati” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo stallo della trattativa tra governo, Atlantia e Autostrade per l’Italia continua. Nonostante scada tra due giorni l’ultimatum lanciato dal governo, alla fine del quale potrebbe scattare la revoca della concessione, la società insiste affinché venga tolta la parte in cui si prevede la cessione del controllo a Cassa depositi e prestiti. Un punto che invece si era impegnata a rispettare a metà luglio. A spiegarlo, ascoltata dalla commissione Ambiente della Camera, è stata la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, in video-audizione. “Con una nuova nota Autostrade per l’Italia (Aspi) ci ha comunicato di accettare il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lo stallotra governo, Atlantia eper l’Italia continua. Nonostante scada tra due giorni l’ultimatum lanciato dal governo, alla fine del quale potrebbe scattare la revocaconcessione, la società insiste affinché venga tolta la parte in cui si prevede la cessione del controllo a Cassa depositi e prestiti. Un punto che invece si era impegnata a rispettare a metà luglio. A spiegarlo, ascoltata dalla commissione AmbienteCamera, è stata la ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De, in video-audizione. “Con una nuova notaper l’Italia (Aspi) ci ha comunicato dire il testo dell’accordo negoziale prospettato dalla parte ...

