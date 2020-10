A Latina e provincia scatta il mini lockdown: restrizioni per feste, cerimonie, bar e ristoranti (Di giovedì 8 ottobre 2020) mini lockdown nella provincia di Latina per 14 giorni. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l`ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per le feste e le cerimonie religiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura alle ore 24 per pub, bar e ristoranti. scattati anche il divieto di assembramento davanti scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Previsto anche il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da ballo. Infine si invita a favorire lo smart working. Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020)nelladiper 14 giorni. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l`ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il contingentamento a 20 persone per lee lereligiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo pere locali e la chiusura alle ore 24 per pub, bar eti anche il divieto di assembramento davanti scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Previsto anche il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da ballo. Infine si invita a favorire lo smart working.

