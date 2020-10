Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Rena e Lee (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 2 aprile 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonisti Rena Kiser e Lee Sutton. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una coppia che dopo un tentativo fallito nel 2006 ha deciso di riprovare a cambiare la propria vita usando la chirurgia bariatrica. Vite al limite – Rena e Lee Rena e Lee, i protagonisti, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 249 e 324 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi, perdendo ben 123 e 138 kg per arrivare a 126 e 186 ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il 2 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 6 dialcon protagonistiKiser e Lee Sutton. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una coppia che dopo un tentativo fallito nel 2006 ha deciso di riprovare a cambiare la propria vita usando la chirurgia bariatrica.ale Leee Lee, i protagonisti, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 249 e 324 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi, perdendo ben 123 e 138 kg per arrivare a 126 e 186 ...

