Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 09:15 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2020 ORE 9:05 UMBERTO VERINI BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIAMO DALLA A 1 Roma NAPOLI SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUS CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI E ATTENZIONE SULLA A 24 Roma TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO PASSIAMO AL GRA SUL QUALE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E APPIA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON LE CODE TRA VIA DI SALONE E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NELLA CAPITALE MENTRE IN USCITA SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E IL GRA E SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 81_fram : @anthos555 No, andrebbe raso al suolo perché è un ostacolo alla viabilità e alla circolazione dei mezzi pesanti.… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2020 ORE 8… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaAutostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma