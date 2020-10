Roma. Accordo quadro per cura verde orizzontale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È stato aggiudicato ed è operativo l’Accordo quadro triennale da 48 milioni per la manutenzione del verde orizzontale. Si tratta di un piano di interventi che prevede sfalcio dell’erba, bonifica vegetazionale e potatura dei cespugli nei municipi di Roma. Le ditte specializzate lavoreranno contemporaneamente negli 8 lotti in cui è suddiviso l’appalto. Gli interventi partiranno dalla prossima settimana: dal Parco di Monte Ciocci all’area verde di via degli Alberini, dal Parco Olevano Romano al Parco Sinisgalli, dall’area verde di via Saffi al Parco Melvin Jones. “Oggi è una giornata storica, tracciamo un solco netto rispetto al passato investendo 48 milioni di euro, 16 per ogni anno. Numeri ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È stato aggiudicato ed è operativo l’triennale da 48 milioni per la manutenzione del. Si tratta di un piano di interventi che prevede sfalcio dell’erba, bonifica vegetazionale e potatura dei cespugli nei municipi di. Le ditte specializzate lavoreranno contemporaneamente negli 8 lotti in cui è suddiviso l’appalto. Gli interventi partiranno dalla prossima settimana: dal Parco di Monte Ciocci all’areadi via degli Alberini, dal Parco Olevanono al Parco Sinisgalli, dall’areadi via Saffi al Parco Melvin Jones. “Oggi è una giornata storica, tracciamo un solco netto rispetto al passato investendo 48 milioni di euro, 16 per ogni anno. Numeri ...

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Roma, ufficiale l’arrivo di Chris Smalling Lo United comunica l’accordo con i giallorossi ?… - Solano_56 : Lo #ShanghaiShenhua conferma: accordo totale per il ritorno di #ElShaarawy alla #Roma, tutto dipende dall'uscita di… - infoitsport : El Shaarawy: 'Ero d'accordo sull'ingaggio con la Roma, l'affare non si è chiuso per altri motivi' - albelatu : @ricmaggiolo @latwittipe @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Letto. Capisco la tua opinione e son d'accordo in particola… - VoceGiallorossa : ???El Shaarawy: 'Ero d'accordo sull'ingaggio con la Roma, l'affare non si è chiuso per altri motivi' #AsRoma… -