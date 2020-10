Raffaella Fico | la foto con la piccola Pia fa boom di like | bellissime

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)condivide uno scatto molto romantico, diverso dai soliti in cui spicca tutta la sua bellezza, che ha fatto incetta di. Ecco perché Bellissimasenza segreti Famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2008 e all’Isola dei Famosi,è stata spesso al centro del gossip per le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.