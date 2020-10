ProVita contro la mostra Affiche di Cremona: “Anche percorsi didattici per bambini”, ma non esiste fonte (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La mostra Affiche di Cremona è oggetto di polemiche da parte di ProVita, la onlus di Simone Pillon che in un post pubblicato su Facebook contesta l’esposizione a cielo aperto di 23 opere dell’artista Nicoletta Ceccoli. Lo stile, definito “surrealismo pop”, ha scatenato le proteste della Destra locale. Le opere della Ceccoli mostrano bambine disegnate in varie situazioni disturbanti, dallo sgozzamento di un coniglio alle allusioni sadomaso di Pinocchio. CARTELLI IN GIRO PER Cremona, «con tanto di patrocinio del Comune» Da un post di Simone Pillon «Le “opere” sono affisse anche davanti alle scuole e pare che siano stati organizzati percorsi didattici con i ... Leggi su bufale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ladiè oggetto di polemiche da parte di, la onlus di Simone Pillon che in un post pubblicato su Facebook contesta l’esposizione a cielo aperto di 23 opere dell’artista Nicoletta Ceccoli. Lo stile, definito “surrealismo pop”, ha scatenato le proteste della Destra locale. Le opere della Ceccolino bambine disegnate in varie situazioni disturbanti, dallo sgozzamento di un coniglio alle allusioni sadomaso di Pinocchio. CARTELLI IN GIRO PER, «con tanto di patrocinio del Comune» Da un post di Simone Pillon «Le “opere” sono affisse anche davanti alle scuole e pare che siano stati organizzaticon i ...

