Napoli punisce Milik. Attaccante fuori dalle Liste serie A e Uefa per colpa di Sarri e Juve (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Napoli non perdona Milik. L’Attaccante, come promesso da Aurelio De Laurentiis, resterà in tribuna nonostante fino al prossimo 30 giugno 2021 sia ancora a tuti gli effetti un calciatore del Napoli. Milik è stato infatti escluso sia dalla Lista serie A che dalla Lista Uefa. Non potrà pertanto partecipare a nessuno partita di serie A, Coppa Italia ed Europa League( leggi di più). E’ il clamoroso epilogo del braccio di ferro Milik-Napoli che si trascina ormai da molti mesi. Ricapitoliamo la vicenda anche se per sommi capi. Il contratto di Milik con il Napoli scade il prossimo 30 giugno 2021. Da mesi il Napoli aveva provato a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilnon perdona. L’, come promesso da Aurelio De Laurentiis, resterà in tribuna nonostante fino al prossimo 30 giugno 2021 sia ancora a tuti gli effetti un calciatore delè stato infatti escluso sia dalla ListaA che dalla Lista. Non potrà pertanto partecipare a nessuno partita diA, Coppa Italia ed Europa League( leggi di più). E’ il clamoroso epilogo del braccio di ferroche si trascina ormai da molti mesi. Ricapitoliamo la vicenda anche se per sommi capi. Il contratto dicon ilscade il prossimo 30 giugno 2021. Da mesi ilaveva provato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli punisce Napoli punisce Milik. Attaccante fuori dalle Liste serie A e Uefa per colpa di Sarri e Juve OptiMagazine Serie A femminile, sconfitta a tavolino per il Napoli

Sconfitta per 3-0 a tavolino. E' la sanzione inflitta dal giudice sportivo alla squadra femminile del Napoli nel match casalingo di Serie A contro l'Inter. Il club partenopeo è stato punito perché "no ...

L’ANALISI - Castellacci: "Non capisco perché il Napoli debba essere punito, ha rispettato il protocollo, non poteva fare altrimenti"

NAPOLI - Enrico Castellacci, Presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal s ...

