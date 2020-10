"Mascherine ovunque, stop autonomia delle regioni": coronavirus, Conte esercita subito i pieni poteri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A presentare le nuove misure anti-contagio, ci pensa Giuseppe Conte. Un ritorno al passato, allo scorso febbraio e marzo: il coroanvirus e le conferenze stampa del premier. Parole che arrivano poco dopo il bollettino del 7 ottobre, che ha segnato un'impennata di contagi e visite. Di fronte a Palazzo Chigi, il premier ha spiegato che il governo ha adottato nuovi provvedimenti in seguito alla salita dei contagi, provvedimenti in vigore dalla mezzanotte (insomma, da giovedì 8 ottobre). Il primo punto su cui Conte ha insistito è relativo al fatto che non ci saranno eccezioni per le regioni, che non potranno adottare provvedimenti meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, "se non di intesa con il ministero della Sanità". Insomma, da questo punto di vista le leggi si fanno ancor più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A presentare le nuove misure anti-contagio, ci pensa Giuseppe. Un ritorno al passato, allo scorso febbraio e marzo: il coroanvirus e le conferenze stampa del premier. Parole che arrivano poco dopo il bollettino del 7 ottobre, che ha segnato un'impennata di contagi e visite. Di fronte a Palazzo Chigi, il premier ha spiegato che il governo ha adottato nuovi provvedimenti in seguito alla salita dei contagi, provvedimenti in vigore dalla mezzanotte (insomma, da giovedì 8 ottobre). Il primo punto su cuiha insistito è relativo al fatto che non ci saranno eccezioni per le, che non potranno adottare provvedimenti meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, "se non di intesa con il ministero della Sanità". Insomma, da questo punto di vista le leggi si fanno ancor più ...

Coronavirus, Giuseppe Conte: "Mascherine obbligatorie ovunque. Le Regioni non potranno decidere in autonomia"

Dunque, un lungo passaggio sulle mascherine, "da indossare in ogni caso e da portare sempre con sé, a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento". Per esempio, "chi vive in ...

