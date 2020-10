In prefettura riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: si è parlato del campo rom di via Guerra e dell'... (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si è tenuta ieri, martedì 6 ottobre, nel Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto di Asti Alfonso Terribile, una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si; tenuta ieri, martedì 6 ottobre, nel Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto di Asti Alfonso Terribile, unadelper l'e la, alla quale ...

GazzettadAsti : In prefettura riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: si è parlato del campo rom di… - Telebari : Bari, in arrivo dalla Sicilia una nave con 780 migranti: 'Saranno ricollocati'. Riunione in Prefettura - #Bari… - teleischia : CORONAVIRUS. SICUREZZA PUBBLICA E CONTROLLI, RIUNIONE STAMANE IN PREFETTURA - AleRepossi : #Covid19: verranno intensificati i controlli anti-#assembramento a #Pavia. La decisione dopo una riunione in Prefet… - iaorananui : RT @Radio1Rai: #COVID19 ???@nzingaretti a @chegiornoRadio1: 'Restrizioni ai bar? Deciderà il #governo. Mini #lockdown a #Latina? Oggi c'è ri… -