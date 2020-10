Il tour di Mahmood nel 2021 | slittano tutti i concerti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)in programma per il 2020. Ildisi terrà nel. I live inizialmente in programma per il mese di novembre del 2020 vengono adesso posticipati di un anno e si terranno nello stesso mese del. La prima tappa è quella alla Casa della Musica di Napoli del 12 novembre; poisarà a Roma il 13 e a Firenze il 14. Il 17 novembre si esibirà a S. Biagio di Callalta (TV) e il 19 a Nonantola (MO). La tappa successiva è quella del 20 novembre a Venaria Reale (TO). Gli ultimi due appuntamenti sono quelli del 23 e del 24 novembre all’Alcatraz di Milano. La data del 23 novembre recupera quella prevista per il 14 aprile 2020, già posticipata al 3 novembre; quella ...