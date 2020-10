Il comitato dei familiari delle vittime e Ricciardi litigano sul lockdown "alla cieca" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - “In inglese tra" blind" ed "extreme" esiste una chiara differenza, che non lascia spazio ad interpretazioni di sorta. Il sistema della sorveglianza ha fallito”. Così il comitato dei familiari delle vittime del Covid, attraverso il suo presidente Luca Fusco, risponde al consulente del governo Walter Ricciardi in relazione a un suo articolo riportato nel dossier dell'Oms il cui contenuto è stato reso noto ieri dall'AGI. In questo testo di aprile Ricciardi scriveva che il “lockdown era una misura cieca di disperazione”, affermazione che al ‘Corriere della Sera' ha poi così interpretato: “Per cieca intendevo dire che era estrema; ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI -;“In inglese tra" blind" ed "extreme" esiste una chiara differenza, che non lascia spazio ad interpretazioni di sorta. Il sistema della sorveglianza ha fallito”. Così ildeidel Covid, attraverso il suo presidente Luca Fusco, risponde al consulente del governo Walterin relazione a un suo articolo riportato nel dossier dell'Oms il cui contenuto è stato reso noto ieri;dall'AGI. In questo;testo di aprilescriveva che il “lockdown era una misuradi disperazione”, affermazione che al ‘Corriere della Sera' ha poi così interpretato: “Perintendevo dire che era estrema; ...

