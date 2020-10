Grasso addominale | scoperti 2 colpevoli | lo studio scientifico

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per molte persone, perdere peso non è una impresa facile, specialmente con l’avanzare dell’età. Non tutti, infatti, siamo uguali e, a volte, mangiare di meno non è la chiave giusta. In molti credono, in modo erroneo, che il peso in eccesso sia inevitabilmente connesso ad un regime alimentare errato o ad uno stile di vita troppo sedentario. Ormai la scienza, da anni, ha evidenziato che possono essere svariati i fattori che inducono una persona a mettere su peso in eccesso e, come spiegato da un gruppo di ricercatori, guidato da Christina Camell, assistente professore presso il Dipartimento di Biochimica, Biologia Molecolare e Biofisica dell’Università del Minnesota, il Medical School and College of Biological Sciences. Il problema del sistema immunitario e i due ...