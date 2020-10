Domani al Maxxi “Dare del tu alla bellezza” | incontro con Giovanni Gastel e Davide Rondoni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dare del tubellezza:congiovedì 8 Ottobre 2020, ore 18:00 Auditorium del, ingresso libero fino a esaurimento posti in occasione dell’sarà possibile visitare la mostra. The People I like con uno speciale biglietto ridotto a 8 € a partire dalle 18.00 e con apertura straordinaria fino alle 20.30.art Giovedì 8 ottobre alle 18.00 appuntamento speciale alcon, fotografo di fama internazionale e protagonista della personale The People I Like, una straordinaria raccolta di oltre 200 ritratti, un labirinto ...