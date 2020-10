“Di nuovo in sala operatoria”. Luciana Littizzetto, è la stessa comica ad annunciarlo: “Mi sono frantumata come un wafer” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Luciana Littizzetto, come saprete è tornata da poco sulla scrivania di Che tempo che fa per far sorridere gli italiani facendo della satira intelligente sulle tematiche d’attualità, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di non aver superato appieno il trauma al ginocchio dello scorso dicembre. Luciana Littizzetto dovrà, quindi, rioperarsi per poter risolvere una volta per tutte questo fastidioso problema di salute. La comica torinese si è trovata a parlare nuovamente del dolore al ginocchio che tutt’oggi non le permette di camminare in maniera spedita. L’attrice ha dichiarato al settimanale che, con molta probabilità, resisterà ancora qualche mese prima di sottoporsi ad una nuova operazione: “A occhio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)saprete è tornata da poco sulla scrivania di Che tempo che fa per far sorridere gli italiani facendo della satira intelligente sulle tematiche d’attualità, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di non aver superato appieno il trauma al ginocchio dello scorso dicembre.dovrà, quindi, rioperarsi per poter risolvere una volta per tutte questo fastidioso problema di salute. Latorinese si è trovata a parlare nuovamente del dolore al ginocchio che tutt’oggi non le permette di camminare in maniera spedita. L’attrice ha dichiarato al settimanale che, con molta probabilità, resisterà ancora qualche mese prima di sottoporsi ad una nuova operazione: “A occhio ...

