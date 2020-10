Cristiano Ronaldo fermato dalla traversa. Milik in gol con la Polonia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Termina a reti bianche il big match tra Portogallo e Spagna . Cristiano Ronaldo colpisce una clamorosa traversa al 53' e viene sostituito al 72' da Joao Felix. Nel 4-0 della Danimarca sulle Far Oer ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Termina a reti bianche il big match tra Portogallo e Spagna .colpisce una clamorosaal 53' e viene sostituito al 72' da Joao Felix. Nel 4-0 della Danimarca sulle Far Oer ...

ChampionsLeague : Lionel Messi & Cristiano Ronaldo goal for goal ???? #UCLdraw - OptaPaolo : 5 - Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the UEFA Champions League Messi W: 2 Draws: 2 CR W: 1 Goals Messi: 3 Goa… - fanpage : Cinque calciatori della Juventus hanno lasciato Torino. Tra i cinque c'è anche Cristiano Ronaldo - _Nahyu_ : RT @TeamCRonaldo: ?? Sergio Ramos and Cristiano Ronaldo discussing in the tunnel. - officialyhung : RT @TeamCRonaldo: ?? Sergio Ramos and Cristiano Ronaldo discussing in the tunnel. -