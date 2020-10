Covid in provincia di Napoli, Casoria la più colpita con 147 attualmente positivi. A seguire c’è Giugliano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La provincia di Napoli è quella più martoriata dal Coronavirus. Solo a Napoli, ieri, le tre Asl hanno contato 319 nuovi contagiati sul totale di 395 della Campania. E oggi pomeriggio, il Comune di Napoli fa sapere che nel capoluogo partenopeo ci sono quattrocento positivi in più rispetto a tre giorni fa. Desta poi preoccupazione anche … L'articolo Covid in provincia di Napoli, Casoria la più colpita con 147 attualmente positivi. A seguire c’è Giugliano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ladiè quella più martoriata dal Coronavirus. Solo a, ieri, le tre Asl hanno contato 319 nuovi contagiati sul totale di 395 della Campania. E oggi pomeriggio, il Comune difa sapere che nel capoluogo partenopeo ci sono quattrocentoin più rispetto a tre giorni fa. Desta poi preoccupazione anche … L'articoloindila piùcon 147. Ac’èTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

