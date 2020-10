Coronavirus | Ricciardi durissimo con Mancini | “dice cose senza fondamento”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Il ct della Nazionale Robertoha detto che e’ favorevole alla riapertura al pubblico negli stadi? E’ una affermazione destituita di ogni fondamento scientifico, lui ha citato paesi come la Polonia, che e’ uno degli stati che sta peggiorando piu’ rapidamente, non un esempio da addurre…”. Sono le dichiarazioni a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, di Walter, consigliere per il ministro della Salute Roberto Speranza. “Chi ha ragione nella querelle Juventus-Napoli? La Asl. Non entro nel regolamento sportivo, ma la Asl ha fatto benissimo a evitare che persone in contatto stretto con un soggetto positivo si muovessero dalla regione”. I calciatori della Juventus sono partiti per le rispettive Nazionali: “credo che questo si configuri come un comportamento ...