Coronavirus | le fake news circolano più velocemente sui social network?

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Aggiornamenti, ipotesi, conferme, smentite, voci e dicerie. Lo sappiamo fin troppo bene: durante la pandemia del nuovosiamo stati tempestati da dati, notizie e informazioni, sia vere che false. In un fenomeno che viene chiamato infodemia, ovvero la circolazione incontrollata di una quantità eccessiva di informazioni (anche non attendibili) che rendono estremamente difficile al grande pubblico orientarsi su uno specifico argomento, il. Ma in che modo ci siamo informati dall’inizio della pandemia? A rispondere è oggi un team di ricercatori, tra cui Walter Quattrociocchi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in uno studio che offre finalmente un quadro dettagliato delle piattaformepiù utilizzate e degli argomenti più cercati durante questi mesi di ...