Coronavirus, bollettino del 7 ottobre: schizzano i contagi, 3.678, e i decessi, 31 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (544), Lombardia (520),Veneto (375) e Lazio (357). La regione con l'incremento minore e'il Molise (1) Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Campania (544), Lombardia (520),Veneto (375) e Lazio (357). La regione con l'incremento minore e'il Molise (1)

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 7 ottobre: 3.678 nuovi casi e 31 morti - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #7ottobre: 3.678 nuovi casi su oltre 125mila tamponi - Corriere : Impennata nei contagi: i nuovi casi accertati sono 3.678, mai così tanti dal 16 aprile. Salgono i morti: 31 - NewsMondo1 : Più di 3.000 casi in 24 ore, stiamo andando verso un nuovo lockdown? Speranza, ‘Situazione delicata’… - scoriani : Adesso vi spiego bene dove dovete mettervi la vostra presunta #dittaturasanitaria -