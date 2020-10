Commisso: «Da Chiesa nemmeno una telefonata. Non me lo merito» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il patron della Fiorentina ha commentato la cessione di Federico Chiesa. A margine della presentazione del progetto del nuovo centro sportivo, Rocco Commisso ha affrontato il tema più caldo del momento. «Se siamo rimasti male dall’addio di Chiesa? E’ vero – riporta TMW -. A Chicago l’anno scorso la prima cosa che ho fatto è stata aspettarlo davanti al bus. Vi dico solo che ancora non l’ho sentito, pensate voi. Non penso di meritarmelo». Foto: Twitter Fiorentina L'articolo Commisso: «Da Chiesa nemmeno una telefonata. Non me lo merito» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il patron della Fiorentina ha commentato la cessione di Federico. A margine della presentazione del progetto del nuovo centro sportivo, Roccoha affrontato il tema più caldo del momento. «Se siamo rimasti male dall’addio di? E’ vero – riporta TMW -. A Chicago l’anno scorso la prima cosa che ho fatto è stata aspettarlo davanti al bus. Vi dico solo che ancora non l’ho sentito, pensate voi. Non penso di meritarmelo». Foto: Twitter Fiorentina L'articolo: «Dauna. Non me lo» proviene da Alfredo Pedullà.

