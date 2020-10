Cdm approva dl Covid | stop a misure più soft Regioni

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Il Consiglio dei ministri hato il decreto legge che delinea la cornice normativa dei provvedimenti anti contagio per far fronte all'emergenza. Il testo introduce l'...

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che delinea la cornice normativa dei provvedimenti anti contagio per far fronte all'emergenza Covid. Il testo introduce ...Il decreto approvato dal consiglio dei ministri contiene anche l'obbligo di portare con sé le mascherine e di indossarle all'aperto in presenza di altre persone non conviventi ...