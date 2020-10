Cavese-Bari, Virtus Francavilla Fontana-Vibonese per la serie C che vara le disposizioni per eventuali casi di corona virus Calcio, turno infrasettimanale: fermi Bisceglie, Monopoli e Foggia. Serie D girone H: oggi il recupero Lavello-Molfetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si gioca oggi la terza giornata nel campionato di Calcio di Serie C, primo turno infrasettimanale. Nel girone C fra le partite in programma Virtus Francavilla Fontana-Vibonese alle 15, Cavese-Bari alle 18. Non si disputa Trapani-Monopoli perché i siciliani sono stati esclusi dal campionato né giocano oggi Bisceglie e Foggia ammesse pochi giorni fa al torneo: inizieranno domenica. Serie D girone H: con inizio alle 15 si disputa Lavello-Molfetta, recupero della prima ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si giocala terza giornata nel campionato didiC, primo. NelC fra le partite in programmaalle 15,alle 18. Non si disputa Trapani-perché i siciliani sono stati esclusi dal campionato né giocanoammesse pochi giorni fa al torneo: inizieranno domenica.H: con inizio alle 15 si disputadella prima ...

Da mercoledì 23 settembre a domenica 10 ottobre per i biancorossi sono state previste 5 partite ufficiali, 3 di campionato e 2 turni di Coppa Italia. Naturalmente, in queste cond ...

Bari, dopo questo mercato sarà Serie B?

In attesa della complicata trasferta contro la Cavese, ecco un'analisi sulla sessione di mercato del Bari: la rivoluzione funzionerà?

