Carlotta e Nello, Temptation Island: incredibile promessa del padre di lei (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Carlotta e Nello, nel villaggio di Temptation Island 2020, lei svela il retroscena: l'incredibile e importante promessa del padre di lei. Sempre più in bilico la storia d'amore tra Carlotta e Nello nel villaggio di Temptation Island 2020. Fidanzata da sei anni con Nello, di fronte ai fuochi d'artificio, Carlotta pensa al matrimonio dei suoi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_beaphoenix_ : Ma posso dire che amo Nello e Carlotta, cioè secondo me sono proprio combinati bene insieme #TemptationIsland - martinapersieri : ' Ah Nello riacchiàppate! ' Carlotta queen #TemptationIsland - ClaudiaClooo : Si ma a Nello quando gli ricapiterà mai una come Carlotta?! Ha ragione lei... è una capra #temptationisland - AnaDeLaCour : Per me comunque Nello e Carlotta sono Jessica e Ivano #temptationisland - moonshadow_369 : Carlotta che vorrebbe mettere Nello al rogo come un Girolamo Savonarola qualunque. #TemptationIsland -