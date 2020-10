Calciomercato Spezia – Nzola torna in bianconero | c’è la firma

Leggi su giornal

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Nuovo rinforzo per mister Italiano dopo il termine della sessione dia vestire la maglia bianconera M’bala, attaccante che nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A. Il giocatore si è svincolato dal Trapani e hato un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Sarà quindi delloa titolo definitivo.in: c’è laL’infortunio di Galabinov contro il Milan ha fatto temere il peggio: senza tempo per trovare un nuovo attaccante centrale, dopo i tentativi tutti ...