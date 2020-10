Adua Del Vesco e Massimiliano Morra è tutto programmato? Nuovi sospetti al GF VIP 5 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono sicuramente tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 5. Nell’ultima puntata del reality, i due attori hanno svelato di non essere mai stati fidanzati, scatenando reazioni molto dure nel pubblico a casa che ha iniziato a farsi molte domande. A tutto questa vicenda, già molto strana di suo, va aggiunto il caso del televoto che ha salvato la Del Vesco e fatto uscire Franceska Pepe, per cui il Codacons ha chiesto di indagare. Troppe stranezze nel caso Adua Del Vesco e Massimiliano Morra Sui social la Del Vesco non è molto amata, soprattutto dopo le pesanti rivelazioni che ha fatto sul suo finto ex ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Delsono sicuramente tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 5. Nell’ultima puntata del reality, i due attori hanno svelato di non essere mai stati fidanzati, scatenando reazioni molto dure nel pubblico a casa che ha iniziato a farsi molte domande. Aquesta vicenda, già molto strana di suo, va aggiunto il caso del televoto che ha salvato la Dele fatto uscire Franceska Pepe, per cui il Codacons ha chiesto di indagare. Troppe stranezze nel casoDelSui social la Delnon è molto amata, sopratdopo le pesanti rivelazioni che ha fatto sul suo finto ex ...

