Voti o giudizi? La scuola insiste sulla valutazione ma spesso gli stimoli vengono da fuori (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche quest’anno il tormentone della valutazione è tornato ad agitare le acque del funzionamento della scuola, già abbastanza sconvolte per le tante ragioni che si sono accumulate al seguito del contagio. È ormai un’abitudine che quello dei Voti e dei giudizi sia diventato un tema centrale del confronto pubblico sull’educazione. Si direbbe che costituisca un’opinione comune ritenere che criteri e modi della valutazione debbano essere continuamente rivisti: in sé, assumere atteggiamenti critici sui singoli aspetti dell’attività educativa può essere segno di vitalità, ma credo che nessuno interpreti in questo modo i cambiamenti che di continuo investono un aspetto così sensibile del rapporto educativo. Non si tratta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Anche quest’anno il tormentone dellaè tornato ad agitare le acque del funzionamento della, già abbastanza sconvolte per le tante ragioni che si sono accumulate al seguito del contagio. È ormai un’abitudine che quello deie deisia diventato un tema centrale del confronto pubblico sull’educazione. Si direbbe che costituisca un’opinione comune ritenere che criteri e modi delladebbano essere continuamente rivisti: in sé, assumere atteggiamenti critici sui singoli aspetti dell’attività educativa può essere segno di vitalità, ma credo che nessuno interpreti in questo modo i cambiamenti che di continuo investono un aspetto così sensibile del rapporto educativo. Non si tratta, ...

ArchCampisi : @pisto_gol Allora, Maurizio, deve ascoltare Claudio Di Raimondi che si sport mediaset da voti e giudizi sul calciom… - 90ordnasselA : @acido1795 #GazzettaDelloSport 7 #TuttoSport 8 #LaStampa 6,5 Gli altri hanno dato giudizi senza voti. - Fabius40884986 : Mercato in entrata voto FORZA ROMA mercato in uscita FORZA ROMA I voti se danno a scola Nel calcio esistono delle v… - ivangallo80 : @capuanogio Oltre ai voti ci dai anche i giudizi sui voti dati!!! - MLenaBlueberry : Ditemi voi se la priorità della scuola doveva essere togliere i voti per rimettere i giudizi in pieno revival anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Voti giudizi Elementari, pasticcio pagelle: voti a gennaio e giudizi a giugno ilGiornale.it Dalle elezioni un'apertura di credito alle istituzioni e alla buona politica

I risultati elettorali del referendum e delle ultime elezioni regionali e comunali, al di là dei giudizi politici che, espressi da me, sarebbero certamente considerati di parte, dicono alcune ...

Cagliari, che voto dareste al mercato rossoblù?

Sono arrivati, tra gli altri, Godin, Marin, Sottil, Tripaldelli e Ounas. Sono partiti per fine prestito Olsen, Pellegrini e Cacciatore. Valigia anche per Cigarini, Romagna, Farias e Deiola. E alla fin ...

I risultati elettorali del referendum e delle ultime elezioni regionali e comunali, al di là dei giudizi politici che, espressi da me, sarebbero certamente considerati di parte, dicono alcune ...Sono arrivati, tra gli altri, Godin, Marin, Sottil, Tripaldelli e Ounas. Sono partiti per fine prestito Olsen, Pellegrini e Cacciatore. Valigia anche per Cigarini, Romagna, Farias e Deiola. E alla fin ...