VIDEO | Mosaici alla moda e mura antiche | spunta la ‘Domus Aventino’

Leggi su dire

(Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – Pavimenti in mosaico uno sopra l’altro, “come se fossero tappeti”, decorati con grappoli d’uva, uccellini e motivi floreali, ma anche con segni non consueti, come il famoso ‘otto’ rovesciato, simbolo dell’infinito. E poi ceramiche, tantissime, insieme a mestoli, lucerne, fermagli per capelli e anche un martello. È un viaggio nell’archeologia delle persone – per usare le parole di Piero Angela – quello che si intraprende in piazza Albania, a Roma, esattamente sotto i nuovissimi appartamenti realizzati da Bnp Paribas. Siamo alle pendici meridionali dell’Aventino, “da sempre area residenziale” dove sono stati trovati gli insediamenti più antichi, risalenti al quarto millennio avanti Cristo. Nel 2013 la Reale estate del Gruppo compra lo stabile e nel 2014 inizia i lavori di consolidamento antisismico. Come sempre accade, la Soprintendenza speciale effettua le indagini preventive. E trova. Da quello che oggi è il livello parcheggi iniziano a emergere strutture romane di diverse fasi, le più antiche risalgono addirittura all’VIII secolo avanti Cristo. Pezzi di vasi, frammenti, che però raccontano di una presenza abitativa. Poi il V secolo, testimoniato dell’adattamento del tufo per la costruzione di ambienti. E sempre tra il V e il III secolo avanti Cristo le fondamenta di quella che presumibilmente è una torre di avvistamento. Perché Roma a quel tempo doveva fare fronte alle invasioni e moltiplicava i suoi punti di difesa.