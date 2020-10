Uomini e Donne, Gianluca vuole fare l’attore: cosa ha detto Maria in privato (Di martedì 6 ottobre 2020) Gianluca De Matteis ha deciso di dare una svolta alla sua vita partecipando a Uomini e Donne, dove attualmente siede sul Trono. Il tronista ha ovviamente prima avuto un incontro in privato con Maria De Filippi! Si sono conosciuti durante il suo provino e lui era, chiaramente, emozionato. A raccontare tutto questo ci pensa oggi … L'articolo Uomini e Donne, Gianluca vuole fare l’attore: cosa ha detto Maria in privato proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 6 ottobre 2020)De Matteis ha deciso di dare una svolta alla sua vita partecipando a, dove attualmente siede sul Trono. Il tronista ha ovviamente prima avuto un incontro inconDe Filippi! Si sono conosciuti durante il suo provino e lui era, chiaramente, emozionato. A raccontare tutto questo ci pensa oggi … L'articolol’attore:hainproviene da Gossip e Tv.

