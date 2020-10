Tredicenne dona il midollo al fratello malato di leucemia | primo trapianto di midollo in età pediatrica

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sedici anni compiuti nel reparto di ematologia del Policlinico di Bari per unalinfoblastica acuta in recidiva. Dopo le terapie iniziali gli ematologi hanno scelto l’unica strada possibile: ilallogenico diosseo.tore il fratellino. “Abbiamo effettuato al Policlinico ilcon un paziente e untore entrambi in età”, annunciano il professor Pellegrino Musto, direttore dell’unità operativa di ematologia edove si è svolto il trattamento, Nicola Santoro, direttore dell’oncoematologiadel Policlinico, e Paola Carluccio, responsabile del programma ...

Ultime Notizie dalla rete : Tredicenne dona

