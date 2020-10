Tommaso Zorzi e Adua, scontro trash: “Sei falsa e cattiva! Smetti di fare l’attrice, reciti male” – VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) È scontro accesissimo (e super trash) tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, dopo la puntata in diretta del GF Vip andata in onda ieri sera. All’influencer non va affatto giù l’outing (prima negato, poi confermato) fatto dall’attrice al collega Massimiliano Morra. Adua avrebbe già detto a Zorzi “Massimiliano è gay” in albergo prima del... L'articolo Tommaso Zorzi e Adua, scontro trash: “Sei falsa e cattiva! Smetti di fare l’attrice, reciti male” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 ottobre 2020) Èaccesissimo (e super) traDel Vesco, dopo la puntata in diretta del GF Vip andata in onda ieri sera. All’influencer non va affatto giù l’outing (prima negato, poi confermato) fatto dall’attrice al collega Massimiliano Morra.avrebbe già detto a“Massimiliano è gay” in albergo prima del... L'articolo: “Seidil’attrice,male” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ...

trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - giorgiabarna : RT @peularis: TOMMASO ZORZI AD ADUA DE VESCO: “SMETTI ANCHE DI FARE L’ATTRICE PERCHÉ RECITI MALE' #GFVip - nonhoniente00 : RT @___marika_____: Oggi buongiorno solo a Tommaso Zorzi perché è l’unico che ha capito che quei due si sono inventati tutto dal primo gior… - h__stylesgirl : RT @amaricord: 'Tesoro ti ricordo la scenetta col rosario in mano guardando Massimiliano hai detto 'te lo giuro non ho mai detto che sei ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi sbotta: “voglio parlare con i legali” e subito dopo minaccia di abbandonare la casa Trendit Grande Fratello VIP 2020 concorrenti: nominati, nomi età cast GFVip 5

Dopo l'ufficializzazione dei primi 3 "vipponi" per chiamarli alla Signorini - Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali e Tommaso Zorzi sono stati pubblicati tutti gli altri nomi che partecipano alla nuova e ...

Matilde Brandi rivela la litigata contro Zorzi: “Hai detto che lei è lesbica”

Matilde Brandi ieri sera ha perso la calma e si è messa ad urlare contro Tommaso Zorzi. La ballerina in diretta ha detto che il suo breakdown era dovuto ad una battutaccia di Tommaso, ‘ora arriva il ...

Dopo l'ufficializzazione dei primi 3 "vipponi" per chiamarli alla Signorini - Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali e Tommaso Zorzi sono stati pubblicati tutti gli altri nomi che partecipano alla nuova e ...Matilde Brandi ieri sera ha perso la calma e si è messa ad urlare contro Tommaso Zorzi. La ballerina in diretta ha detto che il suo breakdown era dovuto ad una battutaccia di Tommaso, ‘ora arriva il ...