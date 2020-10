Sesto, stomaco asportato "per errore": 2 anni a chirurgo (Di martedì 6 ottobre 2020) Sesto San Giovanni, Milano,, 6 ottobre 2020 - Dopo una errata "diagnosi di tumore maligno", ha asportato "per errore" lo stomaco a una donna: il chirurgo che nel 2016 l'aveva operata all a ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 ottobre 2020)San Giov, Milano,, 6 ottobre 2020 - Dopo una errata "diagnosi di tumore maligno", ha"per" loa una donna: ilche nel 2016 l'aveva operata all a ...

Ultime Notizie dalla rete : Sesto stomaco Sesto, stomaco asportato "per errore": 2 anni a chirurgo Il Giorno Milano, le tolgono lo stomaco "per errore": 2 anni a chirurgo

il chirurgo che aveva asportato "per errore" lo stomaco a una donna dopo un'errata "diagnosi di tumore maligno". L'operazione si era svolta nel 2016 alla MultiMedica di Sesto San Giovanni (Milano).

il chirurgo che aveva asportato "per errore" lo stomaco a una donna dopo un'errata "diagnosi di tumore maligno". L'operazione si era svolta nel 2016 alla MultiMedica di Sesto San Giovanni (Milano).