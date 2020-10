Scandalo al Roland Garros. Scommesse sospette, si indaga su una partita truccata (Di martedì 6 ottobre 2020) Un terremoto potrebbe sconvolgere il Roland Garros, torneo di tennis in corso a Parigi e nel circuito dei Grandi Slam. È stata infatti avviata in Francia un'indagine su una partita che potrebbe essere stata truccata favorendo un giro di Scommesse. «Un match del primo turno con giocatori poco conosciuti» ha detto all'Agenzia Afp una fonte della National Gaming Authority (ANJ) francese senza scendere nei particolari. Secondo l'Equipe la partita in questione sarebbe l'incontro di primo turno di doppio femminile, giocata lo scorso 30 settembre, tra la coppia rumena Andreea Mitu e Patricia Maria Tig e quella formata dalla russa Yana Sizikova e la statunitense Madison Brengle. Il giornale francese racconta che la partita è oggetto di attenzioni ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Un terremoto potrebbe sconvolgere il, torneo di tennis in corso a Parigi e nel circuito dei Grandi Slam. È stata infatti avviata in Francia un'indagine su unache potrebbe essere statafavorendo un giro di. «Un match del primo turno con giocatori poco conosciuti» ha detto all'Agenzia Afp una fonte della National Gaming Authority (ANJ) francese senza scendere nei particolari. Secondo l'Equipe lain questione sarebbe l'incontro di primo turno di doppio femminile, giocata lo scorso 30 settembre, tra la coppia rumena Andreea Mitu e Patricia Maria Tig e quella formata dalla russa Yana Sizikova e la statunitense Madison Brengle. Il giornale francese racconta che laè oggetto di attenzioni ...

_carlottamiller : RT @tempoweb: Un match del primo turno del doppio femminile finito nella bufera per le troppe puntate da tutto il mondo #rolandgarros #part… - tempoweb : Un match del primo turno del doppio femminile finito nella bufera per le troppe puntate da tutto il mondo… - Piergiulio58 : Roland Garros, pioggia e freddo: da Nadal a Halep, tennisti in rivolta - - kospeti : RT @Corriere: Roland Garros, da Nadal a Halep la rivolta dei tennisti: «Troppo freddo e palline pesanti» - Corriere : Roland Garros, da Nadal a Halep la rivolta dei tennisti: «Troppo freddo e palline pesanti» -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Roland Scandalo al Roland Garros. Scommesse sospette, si indaga su una partita truccata Il Tempo Scandalo al Roland Garros. Scommesse sospette, si indaga su una partita truccata

Un terremoto potrebbe sconvolgere il Roland Garros, torneo di tennis in corso a Parigi e nel circuito dei Grandi Slam. È stata infatti avviata in Francia un’indagine su una partita che potrebbe essere ...

Parigi e le polemiche prêt-à-porter

I primi giorni di questo inedito Roland Garros saranno ricordati più per il disappunto di molti giocatori che per i risultati. Nadal capeggia la frangia dei rivoltosi, Medvedev come sempre fa il basti ...

Roland Garros, da Nadal a Halep la rivolta dei tennisti: «Troppo freddo e palline pesanti. Uno scandalo»

Parigi sotto la pioggia e con temperature rigide. Lo spagnolo: «È una situazione estrema per giocare un torneo all’aperto». La protesta di Azarenka. Giocatori e giocatrici costretti a giocare con tute ...

Un terremoto potrebbe sconvolgere il Roland Garros, torneo di tennis in corso a Parigi e nel circuito dei Grandi Slam. È stata infatti avviata in Francia un’indagine su una partita che potrebbe essere ...I primi giorni di questo inedito Roland Garros saranno ricordati più per il disappunto di molti giocatori che per i risultati. Nadal capeggia la frangia dei rivoltosi, Medvedev come sempre fa il basti ...Parigi sotto la pioggia e con temperature rigide. Lo spagnolo: «È una situazione estrema per giocare un torneo all’aperto». La protesta di Azarenka. Giocatori e giocatrici costretti a giocare con tute ...