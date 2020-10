Sant’Agata | stasera il primo incontro del comitato di Italia Viva

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Questa sera si terrà ildelcittadino didi Sant Agata de Goti, denominato “Sant’Agata”. Ilvede la confluenza di più aderenti adnel contesto Locale, al fine di rendere unico il gruppo “costituente”. L’autopromosso tra gli aderenti, vede in primis impegnati Maria Iannotta, Giuseppe Suppa e Federico Grasso, insieme ad altri iscritti e simpatizzanti. Un momento per condividere e calendarizzare future iniziative, riflessioni comuni, approfondimenti e proposte da avanzare, in attesa di una più funzionale e strutturale ...