Roma, egiziano scippa catenina a 15enne: Arrestato (Di martedì 6 ottobre 2020) Ancora un grave episodio in centro città, dove sempre più spesso scippi e rapine sono purtroppo ormai all’ordine del giorno. Carabinieri (Facebook)Il fatto ha avuto luogo ieri sera, zona Esquilino, quando il rapinatore, un 21 egiziano ha scippato via dal collo una catenina d’oro, del valore di circa 1000 euro ad un ragazzo 15 enne. Il giovane ha subito dato l’allarme, recandosi presso la vicina stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia. L’identikit fornito, e poi il successivo riconoscimento da parte della stessa vittima, hanno contribuito all’arresto del rapinatore, ora custodia presso il carcere di Rebibbia. La dinamica dello scippo è subito stata descritta. Il rapinatore è arrivato di fatto alle spalle del ragazzo 15enne, ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) Ancora un grave episodio in centro città, dove sempre più spesso scippi e rapine sono purtroppo ormai all’ordine del giorno. Carabinieri (Facebook)Il fatto ha avuto luogo ieri sera, zona Esquilino, quando il rapinatore, un 21hato via dal collo unad’oro, del valore di circa 1000 euro ad un ragazzo 15 enne. Il giovane ha subito dato l’allarme, recandosi presso la vicina stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia. L’identikit fornito, e poi il successivo riconoscimento da parte della stessa vittima, hanno contribuito all’arresto del rapinatore, ora custodia presso il carcere di Rebibbia. La dinamica dello scippo è subito stata descritta. Il rapinatore è arrivato di fatto alle spalle del ragazzo, ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, 15enne rapinato di una collana d'oro da un egiziano 21enne - CristinaCmr : RT @ultimenotizie: Un egiziano di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri in centro a #Ro… - Grunf62 : RT @ultimenotizie: Un egiziano di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri in centro a #Ro… - sferriam : RT @ultimenotizie: Un egiziano di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri in centro a #Ro… - ultimenotizie : Un egiziano di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri in centro… -