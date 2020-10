Roma Capitale chiede 25 mld dal Recovery Fund, la metà per il Tpl (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Venticinque miliardi “per il futuro della citta’”. Di cui quasi la meta’ destinati al trasporto pubblico. È quanto prevede il ‘Piano di sviluppo resiliente e inclusivo’ che Roma Capitale ha inviato al Governo da finanziare con le risorse del Recovery Fund. Il progetto, presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi, dal viceministro dell’Economia, Laura Castelli e dall’assessore capitolino al Bilancio Gianni Lemmetti, e’ suddiviso in 4 macro aree: inclusione sociale e rigenerazione urbana; Mobilita’; infrastrutture; sostenibilita’ ambientale; digitalizzazione e innovazione. Nel dettaglio, al primo punto andrebbero destinati 3 miliardi per la realizzazione di 10mila alloggi popolari, 1,3 miliardi per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)– Venticinque miliardi “per il futuro della citta’”. Di cui quasi la meta’ destinati al trasporto pubblico. È quanto prevede il ‘Piano di sviluppo resiliente e inclusivo’ cheha inviato al Governo da finanziare con le risorse del. Il progetto, presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi, dal viceministro dell’Economia, Laura Castelli e dall’assessore capitolino al Bilancio Gianni Lemmetti, e’ suddiviso in 4 macro aree: inclusione sociale e rigenerazione urbana; Mobilita’; infrastrutture; sostenibilita’ ambientale; digitalizzazione e innovazione. Nel dettaglio, al primo punto andrebbero destinati 3 miliardi per la realizzazione di 10mila alloggi popolari, 1,3 miliardi per ...

