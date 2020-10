Regno Unito, la svolta green di Johnson punta sul potenziamento dell’eolico (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il premier britannico Boris Johnson annuncerà oggi un investimento di 160 milioni di sterline in infrastrutture portuali, per supportare le compagnie che producono energia eolica fuori dalla costa britannica, con l’obiettivo ultimo di portare l’eolico in ogni abitazione entro il 2030. Secondo Bloomberg, BoJo spiegherà il suo piano di investimenti green in un intervento alla conferenza annuale dei Tory in programma in questi giorni in forma virtuale. Il primo Ministro dirà che vuole rendere la Grand Bretagna “l’Arabia Saudita del vento”, costruendo e migliorando le turbine eoliche offshore lungo la costa orientale dell’Inghilterra e lungo le coste scozzesi e gallesi. “L’investimento sull’eolico offshore – dirà il Premier – aiuterà a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il premier britannico Borisannuncerà oggi un investimento di 160 milioni di sterline in infrastrutture portuali, per supportare le compagnie che producono energia eolica fuori dalla costa britannica, con l’obiettivo ultimo di portare l’eolico in ogni abitazione entro il 2030. Secondo Bloomberg, BoJo spiegherà il suo piano di investimentiin un intervento alla conferenza annuale dei Tory in programma in questi giorni in forma virtuale. Il primo Ministro dirà che vuole rendere la Grand Bretagna “l’Arabia Saudita del vento”, costruendo e migliorando le turbine eoliche offshore lungo la costa orientale dell’Inghilterra e lungo le coste scozzesi e gallesi. “L’investimento sull’eolico offshore – dirà il Premier – aiuterà a ...

