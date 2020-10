Parla da capo dell’opposizione Casellati non è super partes La seconda carica dello Stato è chiamata a un ruolo di garanzia Ma ormai è sempre meno imparziale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’occasione è arrivata con una lunga intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera. Un’opportunità servita su un piatto d’argento per la presidente del Senato Maria Elisabetta Albertiche, dismessi i panni della, ha vestito quelli dell’opposizione attaccando su tutti i fronti possibili il governo targato Giuseppe Conte. Condivide il metodo del governo sul Recovery Plan, cara presidente del Senato e per questoad essere? Risposta: “Non lo condivido perché non lo vedo. È certo che le opposizioni devono essere coinvolte. Pensi se settant’anni fa i progetti per l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall fossero stati decisi solo ...