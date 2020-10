Nuovo Dpcm di ottobre: mascherine all’aperto, divieto di ballo e limiti alle feste (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm di Conte contro il Covid: sulla chiusura anticipata di bar e ristoranti potranno decidere le Regioni Leggi su corriere (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildi Conte contro il Covid: sulla chiusura anticipata di bar e ristoranti potranno decidere le Regioni

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - L'annuncio di Conte sul nuovo #Dpcm: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - _DAGOSPIA_ : CONTE E IL NUOVO DPCM VS IL COVID: MASCHERINE ALL’APERTO (NON IN BICI), DIVIETO DI BALLO E LIMITI A… - Vanessa10898989 : RT @fanpage: Coronavirus: 2.257 nuovi casi e 16 morti. Oggi il nuovo Dpcm del governo. Ultime notizie #6ottobre -